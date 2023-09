Tennis, al Trofeo Mercadante di Palermo successo per il milanese Mordini e la russa Voronina

A Lorenzo Angelini ed Emma Ghirardato succedono nell’albo d’oro della IX edizione del "Trofeo Antonino Mercadante", prova ITF J100 conclusa oggi al Ct Palermo, il lombardo Tobia Baragiola Mordini e la russa Kira Voronina, vera e propria rivelazione di questo torneo, se si considera che questa settimana occupa la posizione 1073 del ranking under 18.

Sul campo centrale intitolato proprio ad Antonino Mercadante, ex presidente del Ct Palermo, è andata in scena la finale maschile tra il giocatore del Vavassori Tennis Team e il siracusano Sebastiano Cocola, cui non è bastato il calore del numeroso pubblico presente sulle tribune. Baragiola, al suo 3° sigillo ITF di singolare, ha fatto suo il confronto con lo score di 6-1 6-4. Match senza storia fino al 3-1 nel secondo set, momento in cui il 17enne che si allena al Cus Catania ha provato con tutte le sue forze a recuperare le sorti del match. Alla fine però a vincere è stato il milanese che grazie ai 100 punti incamerati in Sicilia si garantirà quasi certamente le qualificazioni agli Australian Open juniores nel prossimo gennaio. Prima di questo torneo Baragiola occupava la posizione 289.

“Sono molto contento del tennis espresso questa settimana e più in generale di questa stagione – racconta a fine gara il vincitore – in cui ho vinto 3 tornei. Spero di proseguire su questa scia per la parte finale del 2023. È un grande piacere aver partecipato ad un torneo che in passato ha visto impegnati tantissimi attuali giocatori tra i primi 150 del ranking Atp”.

Primo titolo Itf per la russa Kira Voronina che sul campo numero 2 ha prevalso per 7-6 6-2 a spese della rumena, quinta testa di serie, Anamaria Oana. Un risultato abbastanza sorprendente in considerazione delle numerose posizioni che separavano le due giocatrici.

Si chiude così un’edizione con tanti giovani talenti siciliani in gara. Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri, supervisor Itf il campano Aniello Santonicola.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio, il deputato allo sport Marco Valentino, il presidente Fitp Sicilia Giorgio Giordano, il consigliere regionale Fabio Scionti, Giovanni e Paolo Mercadante figli dell’ingegnere Antonino Mercadante.

“Siamo orgogliosi di questo bellissimo torneo che da sempre è un trampolino di lancio per tanti giovani promettenti tennisti – ha dichiarato Lo Cascio - e proprio sui giovani il nostro Circolo punta fortemente fin dal nostro insediamento. Invito tutti gli sportivi palermitani a venire sui nostri campi nei mesi di ottobre e novembre per le gare interne di A1 maschile e femminile. Sarà un altro grande spettacolo tennistico”.

