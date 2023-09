Pallanuoto, la Waterpolo Palermo vince lo scudetto Under 14

«Un risultato straordinario, conquistato con impegno e grandi sacrifici da tutto il team della Waterpolo di Antonio Coglitore, che dà lustro alla città di Palermo e al nostro gruppo». Con queste parole Giorgio Locanto, presidente del consorzio Palermo al Vertice che raggruppa il meglio dello sport cittadino, celebra lo strepitoso successo della Polisportiva Waterpolo Palermo che a Ostia si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia under 14 della pallanuoto.

Lo scudetto del team guidato dal tecnico Mario Raimondo e dal suo vice Marco Milazzo è arrivato al termine di una meravigliosa cavalcata che ha visto la Waterpolo vincere 8 partite di seguito nel giro di 5 giorni. L’epilogo finale è giunto nel derby contro l’Ekipe Orizzonte Catania battuta al Centro Federale Natatorio per 10-9 dopo tante emozioni. Decisivo il gol di Cusimano a 15 secondi dalla fine che ha completato la grande rimonta palermitana, dopo che al 22’ di gioco l'Ekipe, diretta in panchina da Filomena Dursi, era avanti 8-5.

Questo l’organico schierato dalla Waterpolo in terra laziale: Vincenzo Rausei, Riccardo Carapezza, Alessio Bellante, Claudio Pettonati, Mattia Scuderi, Adriano Montesanto, Alessandro Salerno, Vincenzo Manuel Valenti, Duccio Giliberti, Federico Cibella, Lucio Cusimano, Giulio Cibella, Francesco Sciarrino, Alessandro Cuttitta, Riccardo Pezzino, Matteo Sucameli.

La felicità del presidente Antonio Coglitore: «Siamo contenti per noi ma soprattutto per i ragazzi che ci hanno messo impegno e sacrifici, con il prezioso supporto dei genitori. Questo risultato è il frutto di un progetto lungimirante nato quasi 5 anni fa, dalla scuola di pallanuoto fino a tanti tornei nazionali e internazionali. I nostri piccoli atleti sono cresciuti insieme e questo scudetto li ripaga. Non eravamo i favoriti, ma in vasca abbiamo dato tutto e stravolto i pronostici».

Alla corsa per lo scudetto under 14 hanno preso parte 32 formazioni provenienti da tutta Italia, per un totale di 128 partite e 500 giocatori in vasca. La premiazione è stata effettuata dal commissario tecnico del Settebello azzurro Alessandro Campagna e dall'ex ct nazionale Ratko Rudic. Il terzo posto è andato alla Canottieri Napoli: 14-13 alla Roma Vis Nova dopo i rigori.