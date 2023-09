Madonie bike fest, in centinaia a Piano Battaglia per celebrare la festa della bici 

Si è conclusa ieri la due giorni dedicata alla festa della bicicletta a Piano Battaglia. Tanti gli atleti e i bikers che hanno preso parte alla prima edizione del “Madonie bike fest”. Un’avventura ciclistica ad alta quota tra i meravigliosi colori di fine estate del Parco delle Madonie. All’evento, promosso e organizzato da Rifugio Marini, con il patrocinio della Città metropolitana di Palermo e dei comuni di Petralia Sottana, Polizzi Generosa e Isnello, hanno partecipato le associazioni a “due ruote” madonite e non solo (Madoniebike Scuola di Ciclismo, Ami Bike, Asd GS Mediterraneo, Asd Amici della bici, Asd Mondello Bikers). Dopo il ricco programma di sabato, con passeggiate cicloturistiche, escursioni in Mtb e E-bike, la discesa dimostrativa di Downhill e l’apertura del Tapis Roulant, domenica è stata la giornata del Primo Gran Fondo “Rifugio Marini” con Social Ride. Tanti i partecipanti nelle diverse categorie, ma a salire sul gradino più alto del podio è stato Rosario D’Agostino, al secondo posto Giuseppe Cicciari e al terzo posto Federico Lo Porto.

“Un concentrato di attività legate alla bicicletta – spiega Guido Grasso, gestore di Rifugio Marini – spero che la manifestazione serva a veicolare il messaggio di incoraggiamento all’uso delle bici sulle alte montagne. Partecipanti entusiasti delle bellezze del territorio madonita”. “Evento meraviglioso che ha inglobato il mondo della bike in ogni suo aspetto – sottolinea Gaetano Mangano, presidente associazione amici della bici Palermo – abbiamo creato attività dando la possibilità di poter effettuare escursioni in bike cercando di migliorare le tecniche individuali. Ringraziamo Palermo Energia che ha dato la possibilità di utilizzare gli impianti di risalita per i bambini e poter effettuare delle discese con delle tecniche di guida sicura e consapevole”.

Classifica

Podio assoluto: 1°. Rosario D’Agostino, 2°. Giuseppe Cicciari, 3°. Federico Lo Porto.

Podio categoria gentleman A/M5: 1°. Giuseppe Accardo, 2°. Francesco Gitto, 3°. Vincenzo Alongi.

Podio categoria gentleman B/M6: 1°. Orazio Meli, 2°. Francesco Cangelosi, 3°. Domenico Bonanno.

Categoria senior A/M1: 1°. Rosario D’Agostino, 2°. Federico Lo Porto.

Categoria senior B/M2: 1°. Giuseppe Cicciari, 2°. Davide Richiusa.

Podio categoria SGA/M7: 1°. Pietro Mineo, 2°. Paolo Campanella, 3°. Giovanni Venuto.

Podio categoria veterano A/M3: 1°. Calogero Turco, 2°. Alessandro Milioti, 3°. Ivano Bontempo.

Podio categoria veterano B/M4: 1°. Michele Campione, 2°. Giuseppe Dioguardi, 3°. Gioacchino Currò.

Categoria SGC/M9: 1°. Vincenzo Impallomeni.

Podio categoria E-Bike: 1°. Salvatore Fullone, 2°. Daniele Iacona, 3°. Vito Ferlito.

Podio categoria E-Bike Cicloturista: 1°. Ugo Fegarotta, 2°. Fabio Battaglie, 3°. Vito Valenti.