Vela, Tita e Banti campioni del mondo nella Nacra17, l'allenatore palermitano Bruni: "Sono nella storia"

Ruggero Tita e Caterina Banti entrano nella storia: si laureano per la terza volta campioni del mondo di vela Nacra17 e centrano la qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un titolo che profuma di Sicilia visto che il loro allenatore è Gabriele Bruni, velista palermitano fratello di Francesco, timoniere di Luna Rossa.

A L'Aia, in Olanda, dopo essere entrati in medal race con un inattaccabile primo posto i due italiani hanno stravinto anche l’ultima gara. Alla fine si sono imposti sui britannici John Gimson e Anna Burnet e sugli svedesi Emil Jarudd e Hanna Jonsson. Per Tita e Banti è il terzo mondiale in carriera, il secondo di fila e con questo successo il prossimo anno avranno l'opportunità di difendere il titolo Olimpico vinto a Tokyo.

Ad esultare è anche l'allenatore Gabriele Bruni "Campioni del mondo!!! Ruggero Tita e Caterina Banti entrano nella storia conquistando il loro terzo titolo mondiale". Il velista ricorda anche i tanti sacrifici dei due velisti per arrivare al top all'appuntamento: "Soltanto chi ha indossato la corona sa che ha un peso, a volte pesa anche troppo e diventa fastidiosa, può caderti dalla testa e puoi decidere di lasciarla li … tanto l’hai già indossata una volta. Oppure lotti per riaverla, torni come eri prima, quando il tuo unico scopo era avere quella benedetta corona in testa".

"Così hanno fatto Ruggi e Cate che dopo un inizio di stagione un po’ in sordina hanno pestato sull’acceleratore, hanno ritrovato loro stessi, hanno messo da parte le comodità, il successo e il dover dimostrare di essere più di quello che sono. Ma loro sono dei velisti - sottolinea Bruni - e le uniche cose che servono sono l’allenamento, la palestra ed il mare. E la corona è di nuovo più leggera!".