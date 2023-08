Morutan del Galatasaray al Palermo? Chi è il gioiello rumeno ex Pisa

Per Rigoberto Rivas della Reggina il Palermo aspetta lo svincolo d’ufficio da parte della Figc di tutti i calciatori granata. Una situazione che però potrebbe non sbloccarsi così velocemente, soprattutto perché il club aspetta ancora il verdetto del Consiglio di Stato fissato per il 29 agosto. Così, la dirigenza rosanero è alla ricerca di un colpo più “veloce”, senza comunque relegare ai margini quello che continua ad essere un obiettivo importante (Rivas). Nel mirino del club rosanero, nel frattempo, c’è finito Olimpiu Morutan del Galatasaray.

Nato a Cluj-Napoca in Romania, nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Pisa. Ha dimostrato di essere “fuori categoria” con 8 assist e 6 gol in 35 presenze. I neroazzurri, che avevano l’opzione di riscatto, hanno deciso di non esercitarla per via del costo troppo alto di circa 6 milioni di euro. Questa, era la cifra richiesta dal club turco per cedere il 24enne. Ed è la stessa che la squadra di Icardi e compagni chiede al Palermo. Se non proprio 6 milioni, almeno 5,5 tra parte fissa e bonus. Un’operazione che, per questo motivo, non è semplice.

Anche se City Football Group ha già dimostrato che niente è impossibile. Ha le caratteristiche che Corini chiede per la sua squadra, in primis la duttilità. Può giocare trequartista (ruolo naturale) ma anche esterno d’attacco, a destra e a sinistra. Nella sua carriera ha occupato anche la posizione di attaccante centrale (2 volte). Giocatore abile, veloce e forte tecnicamente. Un funambolo capace di scardinare le difese avversarie. Conosce le partite “pesanti” e ha anche una buona esperienza europea. Nella stagione 2021-2022 sono state ben 7 infatti le presenze in Europa League con la maglia del Galatasaray, con cui ha giocato nella stagione 2021-2022 prima di sposare il progetto dei toscani. Ben 107 apparizioni anche con la Steaua Bucarest dal 2018 al 2022; la squadra della capitale rumena, sempre attenta ai giovani talenti, lo notò dopo le grandi prestazioni con la maglia del Botosani, dove è esploso definitivamente.

Morutan è già anche nel giro della Nazionale, con cui ha esordito il 21 ottobre del 2021 e con la quale ha già collezionato 7 presenze e segnato anche una rete. Con lui, Corini avrebbe la possibilità di cambiare anche modulo e passare al 4-3-1-2 con il trequartista dietro le due punte. Un giocatore capace di mettere in porta i propri compagni e di inserirsi coi tempi giusti. Quella con il Pisa, in cadetteria, è stata una delle sue migliori stagioni in carriera in termini di numeri: 6 gol e ben 8 assist. Solo nella stagione 2021-2021, con la Steaua, aveva fatto meglio con lo stesso numero di reti segnate (6) ma con 12 assist in sole 25 presenze. Sarebbe il vero colpo di questa estate, almeno sulla carta. Ma al momento c’è stata soltanto una richiesta di informazioni per capire la fattibilità dell’operazione. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.