Palermo, su Di Chiara c’è anche il Parma mentre cresce l'idea Prati della Spal

C’è concorrenza per Gianluca Di Chiara. Il giocatore è stato sondato in queste ore, infatti, anche dal Parma. Il terzino sinistro, che presto sarà libero di firmare un nuovo contratto (dopo lo svincolo della Figc di tutti i calciatori granata a seguito della sentenza del Tar) ha dato comunque priorità al progetto rosanero. Anche perché è legato alla città di Palermo, dove è nato nel 1993. È lui l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra, ma è probabile che di terzini ne arrivino due da qui a fine mercato.

Uno tra Beruatto e Corrado, secondo le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni, anche se non sono escluse sorprese. Per il centrocampo, piace anche Matteo Prati della Spal, protagonista con l’Italia nell’ultimo Mondiale U20. Quest’anno 20 presenze, 2 reti e un assist. Al momento solo un sondaggio, ma non si tratta di un’operazione facile. Su di lui c’è infatti fortissimo il Cagliari, che spera di chiudere nonostante l’inserimento di diverse squadre.

Il club sardo, è al momento quello più avanti, ma nel calciomercato tutto può cambiare in fretta. Per l’attacco, il nome forte è sempre quello di Rigoberto Rivas, per il quale potrebbero esserci novità importanti all’inizio della prossima settimana. Anche lui come Di Chiara, potrebbe arrivare a parametro zero dalla Reggina. Sul fronte delle uscite, continuano le sirene per Edoardo Soleri, che è tra i nomi in partenza. C’è l’interesse del Brescia soprattutto, ma piace anche al Pisa. Continuano i dialoghi, poi, con la Triestina per Damiani e Broh e con l’Audace Cerignola per Andrea Silipo. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.