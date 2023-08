Palermo, arriva Valencia dalla Salernitana: prestito con obbligo di riscatto

Colpo a sorpresa del Palermo. Arriva Diego Valencia dalla Salernitana. La trattativa, andata avanti sottotraccia, si è conclusa sulla base di un prestito con diritto e obbligo di riscatto. Quest’ultimo, scatterà in caso di promozione in serie A o al raggiungimento di obiettivi personali (presenze o gol).

Nato il 14 gennaio del 2000, ha giocato l’ultima stagione con la Salernitana, che lo aveva acquistato dalla Cd Universidad Católica, club della massima divisione cilena. Con il club campano aveva firmato un contratto fino al 2026 ma in serie A l’attaccante ha avuto uno scarso rendimento collezionando solo 12 presenze e non segnando alcuna rete. Una presenza anche in Coppa Italia, quando giocò appena 44 minuti. La sua miglior stagione in carriera è quella del 2021, quando in Primera Division segnò 14 reti in 31 presenze con la maglia dell’Universidad.

Sarà inserito in lista Under e dunque non escluderà l’arrivo di un altro esterno offensivo (Rivas?). Il Palermo lo ha scelto perché è un vero e proprio jolly offensivo. Ha ricoperto infatti, nel corso della sua giovane carriera, tutte le posizioni in zona offensiva: dalla seconda punta all’esterno di destra e di sinistra, fino al trequartista e alla punta centrale.