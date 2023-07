Disastro Minì in Belgio, fuori nel giro di ricognizione per un guasto nella Feauture Race

Week end totalmente da dimenticare e definitivo addio al sogno mondiale per Gabriele Minì, 18 anni. Il palermitano non ha nemmeno iniziato la Feature Race a Spa, nel gran premio del Belgio di F3, penultimo appuntamento iridato. Il siciliano infatti è andato fuori nel giro di ricognizione, a causa dell'asfalto reso umido dalla pioggia. Pare che l'incidente non sia stato provocato da un errore del talento di Marineo ma da un problema alla scatola guida della sua Hitech, che era stato sostituito poco prima.

Era ottavo in griglia, dopo la penalizzazione di cinque posizioni comminata dalla direzione di gara. Per Minì un fine settimana da zero punti e due incidenti che lo hanno fatto precipitare addirittura al settimo posto in classifica.

In Belgio la strategia ha premiato nel migliore dei modi Taylor Barnard. Il 19enne inglese del team Jenzer Motorsport ha infatti vinto la sua prima gara in Formula 3 grazie alla scelta di partire con le gomme da bagnato, scartando invece le slick optate da molti altri concorrenti, i quali hanno poi pagato a caro prezzo questa scelta. Sul podio anche Christian Mansell, pure lui vicino all’obiettivo più ambito dopo una bella vittoria nei giri finali con Barnard, il quale ha tuttavia resistito agli attacchi dell’australiano. Chiude infine la top-3 Nikita Bedrin, pilota russo che compete però con licenza italiana.

Minì adesso dovrà fare un grandissimo week end in Italia, ultimo appuntamento della stagione, per cercare di centrare almeno il posto sul podio in campionato, che vedrà tranne clamorose sorprese come campione Gabriel Bortoleto.