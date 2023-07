Petralia Soprana, una villetta intitolata al «preside volante» Nino Vaccarella

Una villetta per Nino Vaccarella. L’1 agosto alle ore 18 la villetta comunale di via Sgadari sarà intitolata al celebre pilota vincitore di tre edizioni della Targa Florio, del Nurbugring e di Le Mans.

A Petralia Soprana il «preside volante» è stato sempre ricordato con affetto ed infatti il 10 giugno del 2013 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria con una cerimonia che si tenne nella splendida piazza Duomo. Nino, in quella occasione, ai tanti amici presenti ha ricordato oltre alle sue imprese anche le sue origini madonite e delle petralie: la mamma era di Petralia Soprana e il padre di Petralia Sottana.

«Dedicare uno spazio verde nel nostro Borgo più bello d’Italia a Nino Vaccarella – afferma il sindaco Pietro Macaluso – era già in programma. Dopo questa stiamo già pensando ad altre iniziative in onore del grande campione di ieri e pilota di sempre».