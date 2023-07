F3, Minì fuori nella gara sprint dopo cinque giri a causa di un incidente

Niente da fare per Gabriele Minì nella sprint race del Gp del Belgio di F3. Il palermitano è uscito di gara dopo cinque giri, sull'asfalto reso umido dalla pioggia, e non ha potuto lottare per la vittoria. Il 18enne partirà comunque terzo domani, nella Feature Race.

Con griglia invertita dopo la qualifica, Minì è partito decimo. Allo start tutto regolare nelle prime curve, con il brasiliano Collet che ha scavalcato subito Barnard e Aron ed ha preso la testa della corsa. All’inizio del settore centrale del circuito, un contatto tra Montoya, Mansell e Villagomez ha fatto entrare in pista la safety car dopo appena un giro.

Tre tornate dietro la vettura di sicurezza, ma alla ripartenza nuovo incidente. E stavolta ad essere sfortunatamente coinvolto c’è anche Minì, in battaglia con lo spagnolo Martì, con i due che si sono toccati e usciti di pista. Minì si è insabbiato ed ha dovuto dire addio alla gara.

Alla fine la vittoria è andata a Caio Collet (Van Amersfoort Racing), davanti a Taylor Barnard (PHM Racing) e Paul Aron (Prema). Fuori tutti o quasi i big di classifica, dato che Gabriel Bortoleto, Pepe Martì e Gabriele Minì non hanno concluso questa Sprint Race. Dunque, poco cambia per la classifica.