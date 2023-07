L'Alfa Romeo protagonista all'Expo Motori a Mondello tra curiosi e appassionati

Passione, identità e visione. Seconda giornata dell’Expo di Sicilia motori, rivista regionale leader nel settore che da 41 anni informa e appassiona il popolo siciliano. Oggi tocca all’Alfa Romeo del club Classic e Historic, «che darà una panoramica molto interessante e completa delle Alfa costruita nel dopoguerra - spiega Dario Pennica, direttore e fondatore della rivista -. L’Expo, di cui il Giornale di Sicilia è media partner, sta andando molto bene, è una manifestazione che va dove il mercato e la presenza di pubblico richiede e Mondello sia sta rivelando, come l’anno scorso, un luogo importante».

L’afflusso di persone e curiosi è costante fin dalle prime ore del mattino, quando le auto sono già esposte ognuna nella loro postazione: ci sono bambini che corrono incontro ai loro modelli preferiti e adulti che osservano attentamente interni e design. «Nonostante siano giornate lavorative - prosegue Pennica - c’è stato e c’è tutt’ora molto interesse». La rivista è ormai da tantissimi anni un vero e proprio faro per gli appassionati e nel tempo è sempre riuscita ad intercettare bisogni e gusti del pubblico che si sono evoluti e Sicilia Motori con loro: «Alla base c’è una grande passione per il proprio lavoro - racconta - mi ritengo fortunato per aver trasformato la mia passione in una professione. Quando siamo partiti avevano pronosticato un tempo di vita molto breve, ma ad oggi siamo qui». Ad aver aiutato la rivista è stata «la geografia del nostro territorio - spiega ancora il direttore -, il fatto che siamo un’isola e i confini sono quindi ben definiti, ci ha aiutato molto, creando una identità forte. Abbiamo dato spazio a chi alimenta questa passione, abbiamo raccontato tante storie e accompagnato tanti piloti nella loro carriera». Pennica di questo ne fa un vanto. Dimostra la visione, l’attenzione e il palato raffinato della rivista, che «segue da tempo Gabriele Minì, uno degli ultimi piloti di cui stiamo parlando e che se tutto andrà come deve andare approderà a breve in Formula Uno».

Minì è fresco vincitore (poco più di un mese fa) del gran premio del Principato di Monaco, uno dei circuiti storici e più difficili della storia dei motori. «Sicuramente non è merito nostro - scherza Pennica - ma lo seguiamo da anni, segno della nostra attenzione e lungimiranza». E Sicilia Mortori sembra portare molta fortuna: «In passato abbiamo seguito Cairoli (campione motociclistico italiano) che ha vinto ben nove titoli mondiali - dice il diretto della rivista - evidentemente abbiamo visto giusto, e abbiamo la soddisfazione di vedere crescere campioni».

Intervista a Dario Pennica, direttore della rivista Sicilia motori