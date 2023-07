Cecchinato e la maledizione di Wimbledon: il palermitano subito eliminato da Jarry

Niente da fare per il palermitano Marco Cecchinato, 30 anni, sconfitto oggi nella prosecuzione del primo turno (iniziato ieri) del torneo di Wimbledon, dal cileno Nicolas Jarry, numero 25 del seeding. Il sudamericano si è imposto per 4-6 6-2 6-4 6-1 in due ore e 25 minuti complessivi di gioco. Al secondo turno per Jarry ci sarà l’australiano Jason Kubler.

Un vero peccato per Cecchinato, che continua la sua maledizione sull'erba: il siciliano infatti non vince sull'erba da Eastbourne 2018, quando andò avanti per due incontri. Insomma non era a Wimbledon che Cecchinato doveva far bene ma era partito alla grande contro un giocatore rognoso come Jarry, testa di serie, che poi è infatti uscito alla distanza. Per Cecchinato ora l'estate sul rosso, con l'obiettivo Umago, in Croazia, torneo già vinto in passato e dove ha sempre fatto bene.