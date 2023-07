Delusione in Austria per Minì nella Feature Race: out dopo poche curve

Delusione per Gabriele Minì nella Feature Race del Gp d'Austria. Il pilota di Marineo, 18 anni, dopo il secondo posto di ieri nella Sprint sotto la pioggia, ha terminato la gara dopo poche curve per un incidente con Browning.

La gara è stata vinta da Zak O’Sullivan, podio completato da Gabriel Bortoleto che si riconferma leader assoluto in classifica, e Caio Collet.

Per quanto riguarda la classifica generale, gli zero punti ottenuti oggi sono senza dubbio un brutto colpo per le ambizioni iridate di Minì. Gabriel Bortoleto è in fuga con 111 punti contro i 75 di Beganovic, ora secondo a -36 dal pilota brasiliano. Martì scivola al terzo posto, agganciato da O’Sullivan a quota 73, con Aron e Minì fermi a 65 punti dopo lo 0 accumulato oggi. Il pilota di Marineo ieri era terzo in classifica. La Formula 3 tornerà in azione la prossima settimana a Silverstone.