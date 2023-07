In Austria splendido secondo posto sulla pioggia per Gabriele Minì nella Sprint Race

Ottimo secondo posto per Gabriele Minì nella Sprint Race di Formula 3 in Austria, valevole per il campionato mondiale di categoria. Il pilota di Marineo, 18 anni e fresco di maturità, si è distinto nella gara bagnata sul circuito di Spielberg, con il pilota della Hitech che era partito dalla seconda piazzola nella griglia invertita di Gara 1. Minì infatti nelle qualifiche aveva fatto registrare l'11° tempo fatto registrare ieri nelle qualifiche al netto delle penalità per track limits a quattro avversari.

La vittoria è andata a Paul Aron, In una gara che sembrava in un primo momento sorridere a Martì, che grazie all’inversione dei primi 12 piloti in griglia aveva ottenuto lo status di poleman. Lo spagnolo della Campos è improvvisamente crollato negli ultimi tre giri, fornendo su un piatto d’argento a Minì l’opportunità di conquistare il suo terzo podio stagionale e ad Aron di cogliere il successo. Da sottolineare anche la prestazione di Leonardo Fornaroli, 15° al traguardo dopo lo start dalla 30esima ed ultima posizione. Con questo podio Minì è momentaneamente terzo in classifica generale con 65 punti, dietro a Martì e Bortoleto.