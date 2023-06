UniCredit sarà main sponsor dell’edizione 2023 della Maratona di Palermo

Per il 15° anno consecutivo, UniCredit sarà Main Sponsor della Maratona di Palermo, che si terrà il prossimo 19 novembre prossimo su uno dei percorsi cittadini più belli, con arrivo e partenza nel cuore del centro storico.

La Manifestazione, giunta alla sua XXVIII edizione, è la gara di riferimento per i runner siciliani e non solo. Ogni anno, infatti, sempre più atleti raggiungono il capoluogo siciliano da ogni parte d’Italia e d’Europa.

“UniCredit - sottolinea il Regional Manager Sicilia, Salvatore Malandrino - crede fortemente nell’importanza di essere partner di eventi che possano contribuire allo sviluppo e alla crescita a 360 gradi del nostro territorio; essere sponsor di questa manifestazione per il 15° anno consecutivo testimonia ancora una volta la vicinanza della Banca alle comunità in cui opera e la vocazione nel sostenere i valori dello sport, come lo spirito di squadra, il rispetto delle diversità e l’inclusione, da sempre parte della nostra cultura aziendale. Queste manifestazioni sportive sono anche importanti per l’economia di un territorio in quanto capaci di creare valore attraverso l’incremento dei flussi turistici anche in periodi considerati di bassa stagione”.