Atletica, Finali oro a Palermo: scudetto a Brescia e Firenze

L’Atletica Brescia fra le donne e l’Atletica Firenze Marathon fra gli uomini hanno vinto lo scudetto alle finali oro dei campionati nazionali di atletica leggera per società che si sono disputate ieri e oggi a Palermo allo stadio delle Palme Vito Schifani. Per la prima volta i toscani si cuciono il tricolore sul petto chiudendo i due giorni di gare con 169,5 punti davanti alla Studentesca Milardi Rieti con 159 e all’Enterprise Sport&Service con 153. A portare punti preziosi il capitano Leonardo Fabbri, trionfatore nel peso con 21,46 metri.

Per la quinta volta invece le bresciane festeggiano il titolo nazionale anche grazie alla vittoria nella staffetta 4X400 chiusa in 3’34“95 con l’ultima frazione corsa dalla ventiseienne azzurra di Niscemi Alice Mangione. L’Atletica Brescia ha chiuso al primo posto con 186 punti, davanti alla Bracco Atletica a 154 e al Cus Pro Patria Milano con 149.

Oggi in gara entrambi i gemelli Zoghlami del Cus Palermo, società che ha chiuso al nono posto in classifica generale: dopo la vittoria di ieri nei 3.000 siepi Ala Zoghlami si è cimentato sugli 800 metri piazzandosi all’ottavo posto con il tempo di 1’51“89 nella gara vinta da Francesco Pernici del Cus Pro Patria Milano in 1’47“57. Osama Zoghlami ha chiuso al secondo posto i 5.000 con il tempo di 14’10“37 arrivando alle spalle di Peter Maru del Gruppo sportivo avis Barletta primo in 14’09“73. Ieri a seguire la corsa del figlio Gabriele sulle tribune gremite con oltre 2.500 spettatori dello stadio delle Palme anche Totò Antibo. Gabriele, 18 anni, al debutto con la maglia del Cus nella prima gara importante della sua carriera sui 1.500, anche se predilige i 3.000, ha chiuso in ultima posizione. Fra i risultati di oggi spicca la vittoria nel salto in lungo di Mattia Furlani dell’Atletica studentesca Rieti Andrea Milardi Padova con 8,04 metri, alla terza gara di fila chiusa oltre gli 8 metri.

«Bilancio eccellente - ha detto il presidente federale Stefano Mei - quella di Palermo è stata una grandissima festa di sport, ma soprattutto si è vista all’opera una perfetta macchina organizzativa».

© Riproduzione riservata