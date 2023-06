Nuoto, convocazione agli Europei Juniores per il trapanese Candela e il palermitano Messina

Ci sono anche i nomi del trapanese Andrea Battista Candela (Canottieri Tevere Remo) e di Gianluca Messina (Polisportiva Nadir Palermo) nella lista Convocati Italia Nuoto ufficializzata l’8 giugno dalla Federnuoto.

Nella Nazionale Nuoto italiana sono complessivamente sessantotto gli atleti chiamati in rappresentanza di quarantadue società. Ventisei di loro saranno impegnati nella Mediterranean Cup che si disputerà a Larissa in Grecia dal 16 al 18 giugno, mentre i due siciliani sono tra i quarantadue atleti che disputeranno i Campionati Europei Junior di nuoto a Belgio dal 4 al 9 luglio.

Andrea Battista Candela e Gianluca Messina, convocati dal responsabile tecnico della nazionale giovanile Marco Menchinelli, d’accordo con il consiglio federale, sono entrambi del 2005, specializzati in stile libero e originari della Sicilia, ma mentre Gianluca Messina milita nel Polisportiva Nadir a Palermo, Andrea Battista Candela ha intrapreso gli studi a Roma a settembre 2022. Qui ha continuato a praticare la sua passione per il nuoto nel Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, antico circolo sportivo della capitale, dove la condizione sine qua non per rimanere in squadra è mantenere alto il profitto scolastico così da garantire una formazione umana, culturale e non solo sportiva agli atleti che ne fanno parte.

Mantenendo fede a queste premesse, ad aprile nei Campionati Italiani di Nuoto di Categoria (Criteria) Nazionali di Riccione 2023, il diciasettenne ha vinto 50 e 100 stile, oltre che 50 e 100 delfino portando a 18 le medaglie totali conquistate dal Circolo Tevere Remo in questa competizione.

Nata da meno di 30 mesi, la squadra di nuoto del Canottieri Tevere Remo è seguita da campioni come Daniele Masala, due volte campione olimpico nel pentathlon moderno e Presidente del Circolo; Alessandro Terrin, Direttore Tecnico; Daniele Di Nizio, allenatore.

«I nostri ragazzi stanno facendo una stagione agonistica eccezionale, accompagnata di pari passo da un anno scolastico davvero encomiabile. Siamo fieri che i valori che cerchiamo di trasferire vengano così tanto presi a cuore. – ha commentato Alessandro Terrin- Le convocazioni di Caterina Caporaletti alla Coppa Comen (Mediterranean Cup Larissa 2023 ndr) e quella di Andrea Battista Candela per il prestigioso Europeo Juniores sono l’esempio che con tenacia e costanza si possono realizzare i propri desideri».

