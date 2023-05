Palermo nel fine settimana capitale del judo paralimpico e della legalità

Sport sano, leale e inclusivo. Tour fra le bellezze di Palermo. E una passeggiata simbolica per ricordare le vittime delle stragi del 1992. Sono gli ingredienti principali di

Sportiamo, meeting nazionale di judo Fisdir, organizzato dalla Ssd Conca d’Oro e patrocinato anche da Endas Sicilia. Una kermesse che ha in programma non solo le sfide sul tatami con atleti che arriveranno da diverse regioni d’Italia, ma anche una serie di iniziative legate al turismo e all’impegno civile contro la mafia.

La manifestazione ha preso il via oggi con la sfilata dei partecipanti per le vie del centro di Palermo, con partenza da piazza Verdi e passaggio davanti alla Cattedrale. La delegazione è stata poi accolta a Palazzo dei Normanni. Nella sede dell’Assemblea regionale siciliana si è svolta la conferenza stampa, alla quale hanno preso parte anche Fabrizio Ferrara, deputato dell’Ars e presidente della V Commissione che ha la delega anche sullo sport, Sabrina Figuccia, assessore comunale allo Sport, Paolo Serapiglia, presidente nazionale dell’Endas, e Gaspare Majelli, consigliere nazionale Fisdir.

Domani, sabato 27 maggio, l’appuntamento è al PalaMangano, in via Ugo Perricone Engel. Dopo le operazioni di peso e la riunione tecnica, alle 10 scatterà la cerimonia di apertura. Successivamente inizieranno le gare. Oltre ai judoka locali di Palermo e Bagheria, sono attesi atleti da Roma, Francavilla al Mare (Chieti), Torino e Biella. Domenica 28 maggio è il giorno del ricordo. Alle 9 gli atleti e chiunque vorrà partecipare, dopo essersi iscritto, partiranno da viale Ercole, all’interno del Parco della Favorita, e percorreranno il «Cammino della memoria», una passeggiata ludico-motoria per dire no alla mafia, con arrivo previsto in via D’Amelio, luogo dell’attentato del 19 luglio 1992 in cui vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Per info e iscrizioni al «Cammino della memoria» è possibile contattare i numeri di telefono 3476190550 o 3496790435.

«Sarà un fine settimana di sport, turismo e legalità. Il meeting Sportiamo costituisce un'occasione per riunire tutti i judoka del mondo paralimpico in una città splendida come Palermo. E a pochi giorni dall'anniversario della strage di Capaci sarà reso onore alle vittime di mafia col Cammino della memoria, una passeggiata in cui Endas è coinvolta dall'Asd polizia di Stato. Un ringraziamento per l'organizzazione va a Fisdir nazionale e Sicilia, alla Città Metropolitana di Palermo e all'Endas nazionale che sarà presente a Palermo col presidente Paolo Serapiglia», dichiara Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia.

