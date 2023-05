Palermo, Cordova trionfa all'ippodromo: centrale con Borislav Mabel

Dopo il grande spettacolo del Gran Premio Trinacria si è tornati in pista ieri pomeriggio all'ippodromo della Favorita di Palermo davanti a tanti appassionati. La gara clou è andata in scena all'ultima gara, la settima. Una bellissima corsa ha visto al via cavalli anziani suddivisi in due nastri sulla distanza del doppio chilometro e valida come seconda Tris Nazionale.

In testa è subito andato Borislav Mabel condotto da Giuseppe Cordova, seguito dal numero 4 Blue Sky Pax e dall'otto Bacco Ido. Terzetto che resta in testa in tutto il primo giro, solo Zweek del Circeo (2) e Zippo Bi (15) provano a intimidire i battistrada. Prima dell'ultima curva si assiste a una fase convulsa della gara con tutti i cavalli molto vicini tra di loro. In retta d'arrivo è lotta serrata tra Borislav Mabel e Blue Sky Pax con il primo che riesce a resistere fino all'arrivo e a vincere col tempo di 1.16.6. Terza piazza per Saiano Lod.

La corsa gentlemen, in programma alla terza corsa e inserita nel palinsesto dell'Ippica nazionale, ha visto affrontarsi sul miglio cavalli di 4 anni. Ad avere la meglio sui partenti è stato Damita Di Venere con in sulky Piero Cucinotta, che ha battuto il forte Dallas Spav col tempo di 1.15.1 Le altre corse inserite nel palinsesto dell'Ippica nazionale sono state la seconda, vinta da Tommaso Di Lorenzo su Ubico Castenada, e la sesta dove a trionfare è stato Antonio Pecoraro su Crown Clemar.

I risultati

Prima corsa

1 N4 Dante Trebì – tempo: 1.16.2 – driver: T. Di Lorenzo

2 N7 Daiana Clemar

3 N16 Diva Tor

Seconda corsa

1 N5 Ubico Castenada - 1.16.6 – T. Di Loreno

2 N8 Zoom Roc

3 N6 Viele Liebe

Terza corsa

1 N8 Damita Di Venere - 1.15.1 - P. Cucinotta

2 N3 Dallas Spav

3 N11 Dakota Fanning

Quarta corsa

1 N2 Evita Op - 1.17.5 - A.Jr Pecoraro

2 N4 Eroico Pett

3 N11 Easy Girl

Quinta corsa

1 N5 Ebrezza Dei Venti - 1.16.4 - L.Jr Messineo

2 N9 Estate As

3 N4 Evitast

Sesta corsa

1 N1 Crown Clemar - 1.14.7 - A. Pecoraro

2 N8 Cocacola As

3 N6 Brooklyn Breed

Settima corsa

1 N3 Borislav Mabel - 1.16.6 - Gi. Cordova

2 N4 Blue Sky Pax

3 N6 Saiano Lod

La giuria

Presidente: Giancarlo D'Angelo

Membro di Giuria: Andrea Tersigni

Membro di Giuria: Gabriele Graziano

Starter: Fabio Caiti

Commissario: Massimo Mirabella

Giudice D'Arrivo: Salvatore Rosta

