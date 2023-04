Palermo, Peloro Rowing trionfa al Trofeo Lido Filippi

Si è conclusa a Mondello la prima tappa del Trofeo Lido Filippi di Beach Sprint, una delle specialità più avvincenti del Coastal Rowing, organizzato a Palermo dalla Canottieri Mondello e dal Club Canottieri Roggero di Laura con il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Canottaggio.

La seconda giornata di gare è stata caratterizzata dalla pioggia, ma le condizioni meteo marine hanno risparmiato gli atleti almeno per quanto riguarda le onde: il campo di gara infatti è stato in ottime condizioni. Nelle finali Senior il Peloro Rowing vince quattro delle sette finali assolute previste dal programma gare nella massima categoria. Il sodalizio remiero peloritano centra una doppietta nel singolo femminile con le gemelle Valentina Condurso prima e Maria seconda, mentre nella finalina per il bronzo la spunta il Circolo Canottieri Saturnia di Annalisa Cozzarini. Per il Peloro Rowing altra doppietta nel singolo maschile con il campione mondiale della specialità del 2021 Giovanni Ficarra primo davanti al compagno di squadra Pietro Fugazzotto. Terzo il Circolo Canottieri Napoli con Federico Ceccarino.

Il terzo oro di giornata per il Peloro Rowing arriva nel quattro di coppia maschile con timoniere grazie a Paolo Giuseppe Condurso, Matteo Milioti, Riccardo Arena Trazzi, Domenico Sorrenti e Karol Ielo al timone, che ha preceduto la società canottieri Palermo con Mario Pietro Zerilli, Federico Amato, Luca Francaviglia, Angelo D’Amico e Laura Zerilli al timone. Terzo il Club Nautico Paradiso con Federico Ceccarino (in prestito dal CC Napoli), Marco Giunta, Francesco Lo Bue, Massimo Salemme e il timonieri Angelo Soraci. Il poker d’oro arriva grazie ai già citati Ficarra e Maria Condurso, oro per il Peloro Rowing nel doppio misto, davanti al misto della Lega Nazionale Italiana di Barletta e Peloro Rowing Federica Chisena insieme a Sebastiano Panteca. Bronzo per il Dopolavoro Ferroviario Chiusi Chiara Sacco e Francesco Procaccianti.

