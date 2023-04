Cecchinato entra nel tabellone principale del torneo di Madrid: battuto Zeppieri

Marco Cecchinato vola nel tabellone principale del torneo di Madrid, quarto Masters 1000 della stagione di tennis. Il palermitano, 30 anni, ha ottenuto l'accesso al main draw battendo all'ultimo turno di qualificazioni, in un derby tutto azzurro, Giulio Zeppieri, 21 anni.

Una vittoria non semplice, 7-6 6-4, ottenuta con l'esperienza e con la grinta ma che dimostra anche il buon momento di forma del Ceck, che è rientrato nei primi 100 del mondo (è numero 86) ed è reduce da buone prestazioni, come la semifinale ottenuta nel torneo di Estoril qualche settimana fa. Per il semifinalista del Roland Garros 2018 attesa ora per il tabellone principale e il sorteggio.

