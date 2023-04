Il Telimar passa a Savona e vola ai play-off, Irving si laurea capocannoniere della A-1

Un’altra vittoria di carattere per chiudere la regular season di A-1 a quota 56 punti. Capocannoniere è Max Irving (62 reti), con il terzo posto per Johnny Hooper (59).

Esce con un 13-9 il Telimar Palermo dalla piscina Carlo Zanelli di Savona, battendo la Bper Rari Nantes con un perfetto quarto tempo. I palermitani conducono il match sempre in vantaggio, mentre i padroni di casa restano alle loro calcagna fino allo strappo decisivo degli ultimi otto minuti. I giochi per il campionato, ormai, sono fatti per entrambe le compagini, che hanno ben altri obiettivi di fronte a sé, ma sia gli uomini di Baldineti che quelli di Angelini puntavano a far bene oggi, per prepararsi al meglio in vista del momento clou della stagione. Per il Club dell’Addaura, significa play-off scudetto, con la proibitiva semifinale contro la Pro Recco.

Per i liguri, invece, la finale di ritorno di Len Euro Cup contro il Vasas, dopo il pareggio dell’andata. Soddisfazione in casa Telimar per lo storico risultato nella classifica marcatori, che contribuisce a tenere alto il morale della squadra in vista della sfida del 3 maggio.

