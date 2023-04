Si ferma in semifinale il sogno di Cecchinato in Portogallo, sconfitto da Kecmanovic

Marco Cecchinato si ferma in semifinale al "Millennium Estoril Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta avviando alle battute conclusive sulla terra rossa dell’Estoril, in Portogallo. Il 30enne di Palermo, numero 96 Atp e mai in precedenza oltre il secondo turno sulla terra portoghese, cede per 6-3 6-1 al serbo Miomir Kecmanovic, numero 40 del ranking e 6 del seeding.

Per Cecchinato si trattava della decima semifinale Atp, la prima dopo quasi 23 mesi (Atp "250" di Parma a maggio del 2021 quando poi fu sconfitto in finale da Korda). Il 23enne di Belgrado, che si era aggiudicato in due set l’unico precedente con Cecchinato, disputato lo scorso anno al primo turno sulla terra di Santiago del Cile, attende ora uno fra Ruud e Halys. Per Kecmanovic si tratta della quarta finale in carriera nel circuito maggiore, la seconda stagionale dopo quella persa a Delray Beach. Finora solo un titolo in bacheca, grazie al successo a Kitzbuhel nel 2020.

