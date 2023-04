Impresa di Cecchinato in Portogallo: battuto Davidovich Fokina, è in semifinale

Vola in semifinale ad Estoril nell'Atp 250 il palermitano Marco Cecchinato, 30 anni, che fece sognare l'Italia nel 2018 con quella semifinale al Roland Garros.

Erano due anni che per il Ceck non arrivava questo traguardo, e ora il tennista siciiano è riuscito nell'impresa sulla terra rossa portoghese, eliminando nei quarti di finale la testa di serie numero 3, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, con lo score di 7-5, 7-6 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Una vittoria importante per Cecchinato che non batteva un top 25 da Monaco 2018, quando vinse contro Fabio Fognini, allora n. 19 del ranking Atp e sconfitto nuovamente tra l'altro nel «derby italiano» mercoledì scorso.

L'azzurro oggi ha offerto un buon tennis, approfittando anche dei passaggi a vuoto di Davidovich che nel corso del secondo set ha accusato un problema alla coscia sinistra, tanto da dover richiedere un medical timeout. Il primo set scivola via sul filo dell'equilibrio, con Cecchinato costretto ad annullare solo una palla break nel quinto game. Si arriva al 6-5 per l'azzurro che, su servizio di Davidovich, conquista tre palle break da 0-40 che equivalgono a set point, chiudendo al terzo tentativo. Nel secondo parziale, invece, Cecchinato approfitta delle incertezze dello spagnolo per guadagnare il break di vantaggio nel sesto game. L'azzurro serve per il match sul 5-4, ma Davidovich riesce a salvarsi e trascinare il set al tiebreak. Qui, però, Cecchinato riesce a chiudere 7-5, regalandosi la prima semifinale in stagione, la decima in carriera.

