Ad Estoril Cecchinato si aggiudica il derby azzurro: battuto Fognini, è ai quarti

Marco Cecchinato si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Estoril, in Portogallo, imponendosi nel derby con Fabio Fognini. Il 30enne di Palermo, n.96 ATP, si è aggiudicato il match in rimonta col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, dopo quasi due ore di gioco, durante le quali il ligure ha subito anche un infortunio alla caviglia destra.

Il ligure era in vantaggio per 3-1 nel bilancio dei confronti diretti con il siciliano ed aveva vinto anche l’ultimo, disputato al primo turno dell’ATP di Belgrado lo scorso anno.

Al prossimo turno il finalista del Roland Garros 2018 il vincente del match fra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ed il diciottenne francese Luca Van Assche. Per “Ceck” si tratta della tredicesima volta ai quarti di finale di un torneo Atp, la prima dopo l’esperienza di Umago nel 2022.

