Palermo, duecento piccoli cestisti al Trofeo basket Endas Sicilia 2023

Sudore, passione e divertimento. Sono stati questi gli ingredienti principali del Trofeo basket Endas Sicilia 2023 che si è giocato ieri, domenica 26 marzo, al Pala Don Bosco di Palermo. Duecento tra bambine e bambini si sono sfidati sul parquet, rincorrendo e mettendo a canestro la palla a spicchi davanti agli occhi entusiasti dei genitori sugli spalti.

L’obiettivo, come sempre quando si tratta di un evento targato Endas, non era vincere, ma onorare i valori profondi dello sport. E anche stavolta l’obiettivo è stato centrato con la premiazione finale per tutti i baby cestisti, senza alcuna classifica. Al torneo, organizzato da Tiziana Cilluffo e Carmelo Di Caro, insieme a Endas, hanno preso parte le società palermitane Stella Basket, Orizzonte Basket, Flower School Basket, Arena Basket, Villaurea, Polis Cinisi e Olimpia Carini.

«Siamo stati testimoni - dichiara Dario Galioto, presidente del comitato provinciale Endas Palermo - del grande impegno da parte delle tante società sportive di basket affiliate, tutte presenti al Pala Don Bosco insieme ai loro tecnici, dirigenti e alle famiglie dei piccoli atleti. Una giornata all'insegna del sano sport fatto di gioco, divertimento, socializzazione e inclusione. Ogni manifestazione sportiva è per noi dell'Endas momento di grande orgoglio».

