Formula 3, grande debutto del marinese Minì: in pole position a Sakhir

Ottimo debutto per il siciliano Gabriele Minì, classe 2005, nato a Marineo, che ha conquistato la pole position nelle qualificazioni di Sakhir che hanno dato ufficialmente il via alla stagione 2023 di Formula 3.

Minì, al suo primo gp nella categoria, aveva già brillato nelle prove libere, chiuse con la sua HitechGP a soli 79 millesimi di ritarddoidal brasiliano Gabriel Bortoleto al volante della Trident, stabilendo comunque la miglior prestazione assoluta nel settore centrale della pista di Sakhir. Insomma un debutto davvero col botto. Molto buona anche la performance del connazionale Leonardo Fornaroli, anch’egli all’esordio in Formula 3 e pure lui al volante della Trident.

Minì ha ufficializzato l’ingresso nella Alpine Academy con il supporto dell’italiano Davide Brivio. Il siciliano, un talento così in vista da attirare le attenzioni di Nicholas Todt, figlio di Jean e manager anche di Charles Leclerc, sarà impegnato come detto quest'anno in F3, serie cadetta con HitechGP, e lavorerà a stretto contatto con il team transalpino, seguendo da vicino le attività inerenti alla pista, soprattutto nei week-end di gara della Formula 1, e partecipando attivamente alle attività al simulatore nella factory di Enstone. Non solo un gran talento per Minì ma anche una grande passione fin da piccolo, contagiata dal padre, proprietario di un'officina nella cittadina palermitana.

