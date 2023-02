Nuoto, i siciliani Gianluca Messina e Andrea Candela convocati in Nazionale juniores

I siciliani Gianluca Messina e Andrea Candela sono stati convocati nella Nazionale Juniores per partecipare dal 26 febbraio all’1 marzo 2023 al raduno che si svolgerà a San marino. Un importante riconoscimento per i due nuotatori che da anni si allenano con costanza.

Gianluca Messina e Andrea Candela, chi sono

Gianluca Messina è palermitano ed è l’unico atleta tesserato con una squadra siciliana, la Polisportiva Nadir Palermo. Andrea Battista Candela, invece, è trapanese ma ha dovuto lasciare la Sicilia a causa dei problemi degli impianti natatori. Da questa stagione si allena ed è tesserato con la Tevere Remo. Al Campionato Nazionale di Categoria, meglio conosciuto come Criteria, che si è svolto lo scorso anno a Riccione, l’atleta Nadir Gianluca Messina ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara regina il 100 stile libero categoria juniores anno 2005 con il tempo di 50”07, confermando la sue caratteristiche di velocista in una gara che, fino alla virata dei 75 metri, lo aveva visto in testa. Prossimo obiettivo per il palermitano i Campionati Italiani Assoluti di aprile. Gianluca Messina fin qui ha ottenuto i pass per i Criteria nei 50, 100, 200 stile libero e 50 e 100 farfalla; pass ottenuti già per il campionato italiano assoluto nei 50 e 100 stile libero. Sempre ai Campionati Italiani di Nuoto di Categoria dello scorso anno, l'atleta trapanese, Andrea Candela, che era tesserato per l'Aquarius Nuoto, aveva vinto i 50 stile libero in 22"25. Candela si era imposto sui coetanei migliorando il record siciliano e sfiorando il record italiano, sempre di categoria, per un solo decimo. L’atleta dell’Aquarius nuoto si era aggiudicato anche il secondo titolo italiano nei 50mt farfalla con 23”83, realizzando un nuovo record italiano Juniores primo anno oltre ad aver realizzato, ovviamente, anche il record regionale.

Tutti i convocati

Sono 14 i nuotatori convocati dai tecnici Marco Menchinelli, Thomas Maggiora e Davide Conconi: 6 donne e 8 uomini. Tra le ragazze: Sara Curtis (Tram Dimensione Nuoto), Alice Di Maggio (Olimpica Salentina), Lucia Principi (Polisportiva Nandi Spoleto), Anna Porcari (Team Veneto), Veronica Quaggio (Nuoto Mira), Giada Senatore (Nuoto Nuovo Bologna); tra i ragazzi: Andrea Camozzi (Trezzo Nuoto), Andrea Battista Candela (Tevere Remo), Daniele Del Signore (Cc Aniene), Lorenzo Galossi (Cc Aniene), Gianluca Messina (Polisportiva Nadir Palermo), Davide Passafaro (Cc Aniene), Alessandro Ragaini (Sport Village Pesaro).

© Riproduzione riservata