Formula 1, il palermitano Gabriele Minì entra a far parte della scuderia Alpine

Un passo avanti verso il grande sogno di correre un giorno in F1, quello compiuto dal giovanissimo palermitano Gabriele Minì. Il diciottenne siciliana infatti, è ufficiale, sarà un pilota della prestigiosa Alpine Academy a partire dalla stagione 2023. La Alpine è un marchio della Renault ed è uno dei team più importante della F1, vincitrice due volte del titolo mondiale nel 2005 e nel 2006 con Fernando Alonso.

Minì ha ufficializzato l’ingresso nella Alpine Academy con il supporto dell’italiano Davide Brivio. Il siciliano, un talento così in vista da attirare le attenzioni di Nicholas Todt, figlio di Jean e manager, oltre del siciliano, anche di Charles Leclerc, sarà impegnato quest'anno in F3, serie cadetta con HitechGP, e lavorerà a stretto contatto con il team transalpino, seguendo da vicino le attività inerenti alla pista, soprattutto nei week-end di gara della Formula 1, e partecipando attivamente alle attività al simulatore nella factory di Enstone.

“Sono felice ed orgoglioso di entrare a far parte dell’Academy Alpine - scrive Minì -. Legarsi ad un team di Formula 1 così importante non può che portare cose positive e mi aiuterà a crescere come pilota. Sono molto grato per la loro fiducia e darò il massimo in pista e fuori per onorare i loro colori. Non vedo l’ora di incontrare il Team a Enstone e di approfittare della loro esperienza come BWT Alpine. Sono anche molto grato alla All Road Management per il supporto che mi offrono dal 2019. Senza di loro non sarei dove sono quest’oggi. Non vedo l’ora di iniziare la stagione di F3. Il mio obiettivo è continuare a imparare e combattere in un campionato molto competitivo”.

