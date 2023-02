Palermo, Andrea Buzzitta vince il Premio Carnevale con Easy Rider Font

All'ippodromo di Palermo la grande ippica continua. Oggi, complice una bella giornata di sole, in tanti hanno affollato la struttura di viale del Fante. Tra i driver si è visto un Andrea Buzzitta in grande spolvero, capace di trionfare in 3 delle 7 corse che si sono disputate nel convegno di oggi (4 febbraio 2023).

Tra queste spicca sicuramente la vittoria nel Centrale riservato agli indigeni di 3 anni (premio Carnevale, montepremi 8.250 euro). Eppure alla vigilia come favorito c'era il numero 5 Ebony and Ivory di Gi. Cordova. Al via è però il numero 2 – Estelle D'Arc – ad andare in testa, ma prima della retta è Buzzitta con Easy Rider Font (col numero 3) a chiedere strada e portarsi al comando. La cosa non va per nulla bene a Cordova, che decide di portarsi ai fianchi di Buzzitta in seconda ruota. Ma Easy Rider Font tiene bene e regge fino alla retta d'arrivo quando scappa via e va a vincere sul numero uno Esteban Lg che supera il favorito Ebony and Ivory che arriva solo terzo. Da segnalare l'ottima prestazione di D. Di Maio con Ceres Ors alla quarta corsa, che col super tempo di 1.12.9 batte Camelia Jet e Barnaba Trebì.

La prossima giornata di corse sarà sabato prossimo (11 febbraio) alle 13,30. Poi gli altri due appuntamenti di febbraio sono mercoledì 15 e mercoledì 22.

I risultati

Prima Corsa

1 N5 Cinque Ermes Trebì A. Di Chiara; tempo 1.16.6

2 N3 Ebrezza Dei Venti

3 N8 E' Vita Clemar

Seconda corsa

1 N3 Boulan Run - A. Buzzitta; tempo 1.13.3

2 N3 Borislav Mabel

3 N2 Cocacola As

Terza corsa (centrale, premio Carnevale)

1 N3 Easy Rider Font - A. Buzzitta, tempo 1.16.2

2 N1 Esteban Lg

3 N5 Ebony And Ivory

Quarta corsa

1 N4 Ceres Ors - D. Di Maio; tempo 1.12.9

2 N6 Camelia Jet

3 N1 Barnaba Trebì

Quinta corsa

1 N5 Duchessa Op - M. Zanca; tempo 1.13.1

2 N12 Dubai Tor

3 N11 Dimitri Zs

Sesta corsa

1 N3 Aldebaran - A. Scuotto; tempo 1.14.4

2 N7 Zar Op

3 N10 Zabul Fi

Settima corsa

1- N11 Donata Del Pino, A. Buzzitta; Tempo 1.15.6

2 -N10 Demolition

3 N9 Dos Y Siete

Composizione Giuria

Presidente: Maurizio Ferri

Membro di Giuria: Gabriele Graziano

Membro di Giuria: Lorella Palloni

Starter: Aldo Marongiu

Commissario: Massimo Mirabella

Giudice D'Arrivo: Roberto Drago

