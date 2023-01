Australian Open, Cecchinato subito fuori: si ritira a causa di un infortunio

Si è già conclusa l'avventura del palermitano Marco Cecchinato a Melbourne, in Australia. Il tennista siciliano è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio durante il primo turno delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), scattate nella notte italiana sui campi in cemento di Melbourne Park. Cecchinato, che aveva perso il primo set per 6-3, è stato costretto al forfait sul 3-2 al secondo.

Il semifinalista del Roland Garros 2018 aveva dato nell'ultimo anno segnali di risveglio e, superati i 30 anni (compiuti lo scorso 30 settembre) e con la nuova realtà da papà, puntava a fare bene nel circuito, non solo sulla terra rossa ma, purtroppo, si è dovuto arrendere all'infortunio.

Buona la prima, invece, per Matteo Arnaldi che ha battuto lo svizzero Alexander Ritschard in due netti parziali, 6-3 7-5. Ottime notizie arrivano anche dall'italo-argentino Luciano Darderi, che sconfigge Juan Pablo Ficovich per 7-6 6-3. Subito fuori, invece, Francesco Maestrelli che, dopo tre ore e venti di battaglia contro Adrian Andreev, cede 7-6 4-6 7-6. Nella mattinata italiana esce di scena anche Riccardo Bonadio, che sfuma un primo turno alla portata contro Henri Laaksonen, 6-4 6-4.

© Riproduzione riservata