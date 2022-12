Vittoria in trasferta per il Telimar Palermo che batte la Rari Nantes Salerno

Il Telimar Palermo batte la Check-up Rari Nantes Salerno nella decima giornata del Campionato di A1 per 10-9. Alla piscina Simone Vitale i siciliani si impongono dopo un match molto difficile, caratterizzato da diversi capovolgimenti di fronte. Dopo il vantaggio iniziale il club dell’Addaura chiude la prima frazione sotto di un gol. La squadra, però, reagisce bene e ribalta il risultato già sul finire del secondo tempo. Da lì in poi, gli uomini guidati da Marco Gu Baldineti allungano quel tanto che basta per riuscire a gestire gli assalti dei padroni di casa fino alla fine. Quella di Salerno era l’ultima partita prima della pausa natalizia. Il Telimar tornerà in vasca il 14 gennaio alla piscina comunale di viale del Fante per ospitare la Pro Recco vincitrice nell’ultima stagione del triplete scudetto, Coppa Italia e Champions League. Per i palermitani in evidenza il centrovasca statunitense Johnny Hooper autore di 4 reti che gli permettono di raggiungere il compagno di squadra Max Irving nella classifica marcatori a quota 25 reti, due in più dell’altro compagno di squadra Alex Giorgetti.

«Ad ogni partita ci muoviamo verso la giusta direzione - ha detto Hooper - Oggi, nonostante l’ambiente piuttosto caldo in piscina, la squadra è rimasta calma e composta per tutta la durata della sfida. Adesso ci aspetta una pausa meritata, ma questa vittoria di oggi ci ha caricato talmente tanto che non vediamo l’ora di giocare le prossime partite». Soddisfatto l’allenatore Gu Baldineti. «Sono molto contento - ha detto - perché i ragazzi ci hanno messo il cuore. La cosa che mi è piaciuta di più è che siamo riusciti a mantenere la calma. Ci voleva questa vittoria per finire l’anno in alto in classifica. Aumentiamo, così, il distacco con le squadre che stanno dietro di noi e ci avviciniamo sempre di più alle big. Era quello che volevamo. I complimenti, però, vanno giustamente anche alla Rari Nantes Salerno, per aver giocato una partita davvero grintosa dall’inizio alla fine». “Vittoria meritata - ha aggiunto il presidente del Telimar Marcello Giliberti - nella caldissima vasca di Salerno, nonostante le assenze. Partita spettacolare dei miei ragazzi, con Johnny Hooper straordinario, magistralmente diretti dal nostro coach Baldineti. Abbiamo dimostrato di valere la posizione di alta classifica che occupiamo. Avremo così modo di vivere serenamente le imminenti festività natalizie».

© Riproduzione riservata