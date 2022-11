La Waterpolo Palermo incontra l'Olympic Roma nella prima trasferta stagionale

Dopo la prima vittoria in casa contro Ischia Marine, la Waterpolo Palermo affronterà l'Olympic Roma per la seconda giornata di campionato della Serie A2 maschile 22/23. Il sette romano, che ospiterà i palermitani al Foro Italico, è tra le più forti del Girone sud e, senza mezzi termini, punta alle zone alte della classifica. Forti dell'esperienza del proprio tecnico, la leggenda olimpica Mario Fiorillo, l'Olympic si è già imposta per 6-12 contro il Latina nel primo match del campionato e di certo non vorrà sfigurare all’esordio casalingo.

I palermitani di Malara sulla carta partono sfavoriti, ma con buona organizzazione difensiva e tanta cattiveria agonistica sotto porta, questo sette può far male a chiunque. Migliaccio e compagni conosco le difficoltà del match così come ha dichiarato ai nostri microfoni il mancino della Waterpolo Marco Ferlito: “Sarà una partita complicata ma non vogliamo mettere limiti alle nostre potenzialità. L’Olympic ha delle individualità importanti e può tranquillamente puntare ai playoff ma noi, dal canto nostro, scenderemo in acqua per provare a dire la nostra. La vittoria di sabato ci ha dato consapevolezza e adesso che conosciamo il gusto della vittoria in Serie A2 non vogliamo più perdere l’abitudine!”

