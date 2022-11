Un siciliano nel team del campione del mondo Bagnaia: è l'ingegnere elettronico Tommaso Pagano

Un siciliano nel team del pilota di MotoGp, Francesco Bagnaia, fresco vincitore del titolo mondiale di categoria. Si tratta del bagherese Tommaso Pagano, ingegnere elettronico di pista, figlio degli ex dipendenti comunali Pino Pagano e Lia Pagano.

Si è laureato a Palermo e vanta un’esperienza di quasi 2 anni a Roma, in Renault, poi è entrato in Ducati. Entra a far parte della casa motociclistica corse sviluppo e dopo 2 anni diventa ingegnere di pista con ruolo di telemetrista con il pilota Sete Gibernau. L’anno dopo passa con il pilota Hector Barbera, per 2 anni, sempre nel team Ducati satellite e per i 4 anni successivi lavora con Andrea Iannone (2 nel team Ducati satellite Pramac e 2 nel team Ducati ufficiale). Poi è a fianco di Jorge Lorenzo (5 volte campione del Mondo con altre squadre), per due anni, nel team ufficiale Ducati. Infine con Pecco Bagnaia: prima 2 anni nel team Ducati Pramac e poi dall’anno scorso nel team ufficiale Ducati Lenovo.

A congratularsi con Tommaso Pagano è l’amministrazione comunale di Bagheria ed in particolare il sindaco Filippo Maria Tripoli "per aver fatto conoscere, attraverso la sua bravura e professionalità, il nome di Bagheria anche nel mondo del MotoGp".

© Riproduzione riservata