Al via il Palermo Sport Tourism Arena: protagonisti Bebe Voi, Nibali, Jury Chehi e i rosanero

Tre giorni di sport e spettacoli, si chiama Palermo Sport Tourism Arena, la manifestazione organizzata dal gruppo editoriale RCS in collaborazione con la Regione Siciliana, il patrocinio del Comune di Palermo e con la collaborazione dell’Agenzia nazionale del turismo.

L'evento prenderà il via domani (21 ottobre) alle 10 e si svolgerà al Foro Italico fino al 23 ottobre. All’interno i SeeSicily Gazzetta Sports Days, una serie di eventi organizzati dalla Gazzetta dello Sport che ospiteranno personaggi illustri dello sport italiano come Bebe Vio, Giacomo Agostini, Ferdinando De Giorgi, Vincenzo Nibali, Clemente Russo, Aldo Montano e Jury Chechi. Previsti anche talk show legati a tematiche sportive, del turismo e del valore sociale dello sport.

Anche il Palermo calcio sarà fra gli ospiti, intervenendo in diverse occasioni. Domani alle 19, sul palco il presidente Mirri accompagnato dal tecnico Corini e da alcuni giocatori fra cui Matteo Brunori, Francesco Di Mariano, Roberto Floriano e Jacopo Segre. Durante il talk, moderato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, il pubblico avrà la possibilità di intervenire.

Fino a domenica, i tecnici del settore giovanile del Palermo, maschile e femminile, coordineranno una serie di attività sportive organizzate nel mini campo allestito allo Sport Tourism Arena. Giochi e piccoli tornei aperti a tutti.

Durante la manifestazione, e precisamente domenica, si svolgerà anche la Palermo in Rosa, una corsa di 5 chilometri non competitiva, lungo il Cassaro, caratterizzata da uno sfondo sociale legato alle donne. In questa occasione le atlete del settore femminile del Palermo calcio parteciperanno indossando la maglia rosa del club.

