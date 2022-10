La Re Borbone Saber Palermo travolge L'Aquila Bronte

Debutto casalingo travolgente per la Re Borbone Saber Palermo che, nella seconda giornata del campionato di Serie B maschile di volley, ha piegato senza affanni l’Aquila Bronte che era all’esordio dopo avere riposato nel primo turno. La squadra guidata da Nicola Ferro ha subito preso in mano le redini del gioco ed ha sempre comandato la partita chiudendo con un netto 3-0 (25-22, 25-17, 25-16). Ottima la prestazione di Atria, reduce da un problema alla spalla: il potente schiacciatore ha realizzato 17 punti alla pari con Gruessner. Bene anche Galia e Lombardo, ancora non al massimo per un risentimento all’adduttore. Riscattata la sconfitta di Viagrande, la Re Borbone Saber ha dimostrato carattere e qualità, preparando così nel migliore dei modi la prossima trasferta di Letojanni contro uno dei team più attrezzati del campionato.

Re Borbone Saber subito avanti con autorità (6-1, 13-6), poi l’Aquila Bronte ha alzato il muro e, approfittando anche di qualche errore di troppo dei palermitani al servizio, si è riportata sotto (14-13). I catanesi sono rimasti in partita fino al 23-22, poi il sestetto del presidente Locanto ha scacciato le paure e allungato, chiudendo il primo set sul 25-22. Nella seconda frazione la Re Borbone Saber ha dominato sin dall’inizio (4-0, 10-6, 16-11), imponendosi agevolmente per 25-17. Nel terzo set gli etnei hanno retto fino al 4-4, poi i padroni di casa hanno accelerato e chiuso sul 25-16, approfittando anche dell’infortunio alla coscia di Sabella che ha privato gli ospiti del palleggiatore titolare.

Il tabellino

RE BORBONE SABER PALERMO-AQUILA BRONTE 3-0

RE BORBONE SABER PALERMO: Donato, Brucia, Galia 4, Giordano, Opoku, Gruessner 17, Blanco 6, Atria 17, Lombardo 7, A. Simanella, G. Simanella 3, Ferro, Sutera. Allenatore: Nicola Ferro.

AQUILA BRONTE: Sabella, Andronico 9, G. Cartillone, Giudice, Patti, Scarpello 6, Penna 1, Platania, Scuffia 15, Contrafatto, Scuderi 1. Allenatore: Franco Cartillone

Arbitri: Giulia Morelli e Carmelo Fioria

Parziali: 25-22, 25-17, 25-16

I commenti

Il capitano Giovanni Blanco: “Abbiamo fatto tesoro degli errori compiuti a Viagrande e non abbiamo mai smarrito la concentrazione. La partita è andata secondo le aspettative e come l’avevamo preparata, senza sbavature. Credo che anche l’allenatore possa essere soddisfatto, ma dobbiamo ancora crescere e migliorare l’affiatamento. Questa vittoria era necessaria, per la classifica e per il morale, in vista della difficile trasferta di Letojanni contro una delle maggiori candidate alla promozione”.

L’allenatore Nicola Ferro: “Abbiamo tirato fuori il carattere e riscattato il passo falso di Viagrande. È arrivata la reazione che mi aspettavo e sono soddisfatto della prova dell’intera squadra. Abbiamo reso facile una partita che poteva rivelarsi complicata, siamo stati sempre attenti e concentrati. Atria, pur non al meglio della condizione fisica, ci ha trascinati con le sue schiacciate, ma sono soddisfatto anche del rendimento degli altri settori. La squadra cresce e ora mi aspetto una prova di carattere anche a Letojanni. Avremo di fronte una corazzata, ma ogni partita ha una storia a sé”.

Il presidente Giorgio Locanto: “La reazione che ci aspettavamo c’è stata, nonostante la non perfetta condizione fisica di due tasselli come Atria e Lombardo, che comunque sono stati ugualmente protagonisti. Siamo ripartiti con carattere e belle giocate, finendo per dominare. Abbiamo ancora ampi margini di crescita, soprattutto sul piano del ritmo, ma questo successo è un punto di partenza importante in vista del prossimo turno di campionato. A Letojanni sarà un test difficile, ma ci permetterà di migliorare la condizione e l’intesa per proseguire il nostro campionato e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi”.

I risultati: Paomar Siracusa-Callipo Vibo Valentia 3-0; Re Borbone Saber Palermo-Aquila Bronte 3-0; Papiro Fiumefreddo-Raffaele Lamezia 0-3; Sicily Villafranca Tirrena-Universal Viagrande n.p. Hanno riposato: Cinquefrondi e Letojanni.

Classifica: Universal Viagrande, Raffaele Lamezia, Letojanni, Paomar Siracusa, Re Borbone Saber Palermo e Papiro Fiumefreddo 3; Cinquefrondi 2; Sicily Villafranca Tirrena 1; Aquila Bronte e Callipo Vibo Valentia 0.

© Riproduzione riservata