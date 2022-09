Dramma Liverani: è morta la moglie, l'affetto del Palermo per l'ex calciatore rosanero

Dramma in casa Liverani: è morta a 46 anni la moglie Federica Frangipane. La donna era malata da tempo e lascia due figli di 13 e 17 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo dello sport per l'ex calciatore di Palermo, Lazio e Fiorentina e ora allenatore del Cagliari.

Il primo club a mostrare vicinanza al tecnico è stato il Lecce, allenato dall’ex centrocampista dalla C alla A, che in una nota esprime “il più sentito cordoglio” per la “perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”.

Liverani ha indossato la maglia del Palermo nella prima metà degli anni Novanta, e poi dal 2008 al 2011 con Delio Rossi in panchina. E anche il Palermo ha inoltrato un messaggio di cordoglio al suo ex giocatore: "Tutta la famiglia rosanero - si legge in una nota diramata dai profili social del club - si unisce al dolore di Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie Federica".

Il calciatore ha ricevuto anche tantissime telefonate dai suoi ex compagni anche rosanero e, malgrado il triste momento, ha voluto ringraziare sui social chi in questo momento gli è stato vicino: "Un ringraziamento a tutti quelli che ci sono vicini in questo momento. Saluteremo Federica giovedì 22 settembre alle 11. Le esequie si terranno nella chiesa di San Giuseppe Cafasso in via Camillo Manfroni, a Roma". Liverani ha poi lanciato un appello, quello di "aiutare Ifo, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica". Fabio Liverani e la moglie Federica si erano conosciuti sui banchi di scuola a 13 anni. Poi il matrimonio.

Anche la Reggina ha espresso cordoglio: "Di fronte alla scomparsa di una moglie e di una madre, non ci sono parole che possano descrivere il dolore. La Reggina si stringe con profonda commozione a Fabio Liverani e ai figli, Mattia e Lucrezia, colpiti dalla perdita della loro amata Federica".

