Palermo-Montecarlo 2022, Lady First 3 prima a tagliare il traguardo

Il Mylius 60 francese Lady First 3 dello skipper armatore Jean-Pierre Dreau è stato il primo scafo a tagliare il traguardo di Montecarlo quando mancavano poco più di 10 minuti alla mezzanotte. L'imbarcazione ha chiuso il percorso in 2 giorni, 11 ore, 47 minuti e 6 secondi, aggiudicandosi così la Palermo-Montecarlo 2022, il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita.

L’imbarcazione francese è stata protagonista di una grande rimonta sugli austriaci di Sisi che erano transitati per primi alle Bocche di Bonifiacio dopo un duello con Carbonita nelle fasi iniziali.

Secondo sul traguardo all'1:03, il Ker 46 Tonnerre de Glen di Dominique Tian, che ha chiuso la rotta in 2 giorni, 13 ore, 3 minuti e 2 secondi.

Costretta al ritiro “Spirit of Nerina” Lauria, l'imbarcazione del Club Canottieri Roggero di Lauria. Durante una raffica che ha toccato i 25 nodi, si è strappata la randa, la vela principale dello Swan 42. o skipper Ganga Bruni e l'equipaggio si sono impegnati al massimo per cercare di riparare il danno e ritornare così in gara alla volta di Montecarlo. Ma le brutte condizioni del mare e il forte vento hanno però impedito di rimediare al danno subito.

La regata di vela d’altura, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, aveva preso il via alle 12 di venerdì 19 agosto dal golfo di Mondello. In gara 37 barche per una rotta di circa 500 miglia che separano Palermo da Montecarlo.

© Riproduzione riservata