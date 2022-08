Trofeo Dressage Endas Sicilia 2022, a Carini staccati gli ultimi pass per la finale regionale

Con la terza e ultima tappa di qualificazione si è completata la lista dei finalisti del trofeo Dressage Endas Sicilia 2022.

Ben 76 i binomi che hanno preso parte alla kermesse sportiva che si è svolta domenica 10 luglio nel rettangolo dell’Amor Equum di Carini. L’ennesima dimostrazione di un crescente interesse nel Palermitano e non solo attorno alle discipline equestri. Oltre al maneggio ospitante, si sono sfidati cavalli e cavalieri di Equiclub (Cinisi), Case Api (Cinisi) e Rivolia (Bronte) nelle categorie ID 20 (Pulcini, Junior e Senior) ed E 80 (Junior, Senior e Ripresa libera).

I primi 5 binomi di ogni categoria si sono qualificati per la finale regionale. «La terza tappa del trofeo Dressage Endas Sicilia 2022 è stata una sintesi reale del lavoro fatto in questa stagione sportiva e che si è concretizzato in un evento che ha offerto divertimento e un alto profilo tecnico. Vedere bambini e atleti di ogni età esibirsi e competere con impegno sportivo non indifferente e, contemporaneamente, vedere uniti tutti i partecipanti è stata una grande emozione. Si concretizza così il messaggio di Endas: divertimento, unione, sport e fair play», dichiara il presidente di Endas Sicilia, Germano Bondì.

