Palermo, la nuova vita dei campi Malvagno: un centro federale per il rugby

Da campo abbandonato a futura sede di un centro federale per il rugby: il Malvagno sembra essere pronto per una nuova vita. Dopo anni di abbandono, di impianti fatiscenti e tutto quello che comporta lasciare degli spazi a lungo in una situazione di degrado, la struttura dentro il Parco della Favorita di Palermo potrebbe diventare a tutti gli effetti una Casa del rugby siciliano, ma dal respiro nazionale. Lo scrive Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Infatti, dopo la concessione da parte del Comune lo scorso ottobre, la Federazione italiana rugby (Fir) ha deliberato qualche giorno fa: nell’impianto in concessione alla Federazione italiana rugby - fino al 2030 - nascerà il primo centro federale del Sud Italia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE