Bagheria, la 14enne Elena Cammalleri vince i campionati italiani di scacchi e va ai mondiali

La 14enne bagherese Elena Cammalleri è la nuova campionessa italiana di scacchi under 14. La giovane "regina degli scacchi" di Bagheria, tesserata per l’Asd Pedone Isolano di Misilmeri, ha conquistato il titolo a Terrasini.

Elena gioca a scacchi da 8 anni e si allena almeno cinque giorni a settimana, giocando partite con il suo allenatore oppure on line con giocatori da tutta Europa. La 14enne siciliana si dedica anche alla lettura di libri che trattano di strategie del gioco, a cui come l’eroina di una famosa serie tv, si è appassionata sin dalla tenera età. La giovane giocatrice di scacchi parteciperà ai campionati mondiali che si svolgeranno in Romania dal 5 al 17 settembre 2022.

Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha incontrato la 14enne presso la sala Borremans di villa Butera e si si è congratulato "con la giovanissima giocatrice per gli ottimi risultati ottenuti e per aver portato lustro alla città di Bagheria".

In Sicilia sono numerosi i giocatoti di scacchi che hanno fatto incetta di premi in tutto il mondo. E' il caso di Fabiano Luigi Caruana, 29enne nato a Miami, in Florida, da padre italo-americano, originario di Raffadali (Agrigento). Caruana è il più giovane scacchista italiano ad avere conseguito il titolo di Grande Maestro, ottenuto nel 2007 a 14 anni, 11 mesi e 20 giorni. Dal 2008 al giugno 2015 è stato prima scacchiera della nazionale di scacchi italiana. Ha raggiunto il proprio record personale nella lista FIDE dell'ottobre 2014 con il punteggio di 2 844 punti Elo, il terzo più alto di sempre. Ha vinto quattro volte il Campionato italiano (2007, 2008, 2010 e 2011) e il Campionato statunitense nel 2016. Il 26 giugno 2015 torna ufficialmente alla Federazione statunitense.

Origini palermitane per Tea Gueci, 23 anni, Maestro Internazionale Femminile. Gueci ha vinto una volta il Campionato italiano femminile di scacchi nel 2012 e due volte il Campionato italiano femminile a squadre nel 2015 e nel 2019. È stata dal settembre del 2014 al dicembre del 2019 nella top 100 del ranking FIDE femminile under 20. Nel maggio del 2019 vince il campionato italiano femminile a squadre con Caissa Italia Pentole gnelli di Bologna. Nel dicembre si laurea campionessa italiana femminile under 20 per la terza volta, con il terzo posto al Campionato italiano femminile di Padova. Nel novembre del 2020 si piazza al nono posto al campionato italiano femminile, disputato online a causa del Covid. Vanta otto presenze nella nazionale italiana: una alle Olimpiadi degli scacchi del 2014 a Tromsø, dove ottiene 3 su 7, tre agli Europei a squadre del 2013, del 2017 e del 2019, tre alla Mitropa Cup del 2016, 2018, 2019, 2021. A maggio del 2021 vince la Mitropa Cup femminile con l'Italia, totalizzando 3,5 punti su 7.

Nel 2019 un altro giovane scacchista siciliano, Vittorio Cinà, nato a Carini, ha conqustato il titolo italiano under 12. Il dodicenne ha ottenuto il prestigioso titolo ai campionati di Salsomaggiore, prevalendo su quasi duecento avversari provenienti da tutta Italia.

© Riproduzione riservata