Trevisan sarà testa di serie ai Palermo Ladies Open

Sarà Martina Trevisan, semifinalista degli Open di Francia e vincitrice quest’anno del WTA 250 di Rabat, la prima testa di serie della trentatreesima edizione dei WTA Palermo Ladies Open, torneo internazionale di tennis femminile che si disputerà sui campi in terra rossa del Country Time Club dal 16 al 24 luglio. La 28enne mancina di Firenze, numero 27 del ranking mondiale, sarà la prima testa di serie del torneo, seguita dalla kazaka, Yulia Puntitseva (33 WTA), dalla spagnola Sara Sorribes Tormo (40) e dalla cinese, Shuai Zhang (41). Nel tabellone principale anche le altre azzurre Lucia Bronzetti (72) e Jasmine Paolini, oltre alla francese Caroline Garcia (75 al mondo, ma con un best ranking da numero 4) e la croata Petra Martic (già numero 14 al mondo e adesso 80).”Il cut off quest’anno è con la francese Clara Burel, numero 94 al mondo - ha sottolineato in conferenza stampa il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata - il livello medio del torneo è ancora una volta alto. Siamo felici che una tennista azzurra possa guidare il tabellone principale e siamo ancora più felici che tantissimi appassionati abbiano dato fiducia agli organizzatori comprando sin dallo scorso mese di dicembre abbonamenti e biglietti, senza conoscere i nomi delle giocatrici che sarebbero scese in campo quest’anno» I Palermo Ladies Open, dotati di un montepremi di 275 mila dollari, avranno un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio e 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni (20 per classifica più 4 wild card). Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 16 e domenica 17 luglio, mentre da lunedì 18 avranno inizio i match del tabellone principale con la finale programmata per domenica 24 luglio. La sessione pomeridiana di partite avrà inizio alle ore 16, mentre quella serale alle 20. Abbonamenti e biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito Vivaticket.

