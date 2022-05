Una palermitana campionessa d'Italia nel basket: la storia di Costanza

Una palermitana campionessa d’Italia nel basket femminile. Si tratta della 23enne Costanza Verona, che nel fine settimana ha conquistato lo scudetto con Schio che si è imposta a Bologna sulla Virtus. La playmaker-guardia, cresciuta nel vivaio dell’Andros Palermo con la quale ha ottenuto la promozione dall’allora serie A3 alla A2, è partita nel quintetto iniziale giocando complessivamente quasi 10 minuti.

Per la Verona, figlia di Simona Chines ex giocatrice di serie A con il Verga Palermo, si tratta della prima stagione a Schio. Già in stagione aveva vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Questa stagione Costanza Verona ha esordito in nazionale maggiore avvenuto l’11 novembre 2021 nella sfida tra Italia e Slovacchia, per poi giocare altre 2 partite.

La giovane palermitana si è tolta soddisfazioni anche nelle nazionali giovanili: ha giocato nel 2015 partecipando all’Europeo Under 16, conquistando il bronzo e l’anno successivo, nel 2016, con l’Under 17 ha vinto l’argento al Mondiale. Nel 2019, da capitano, ha vinto la medaglia d’oro con l’Under 20 agli Europei.

© Riproduzione riservata