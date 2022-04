Accordo tra Cus ed Esercito: parte il rilancio del centro sportivo Tenente Onorato di Palermo

Un accordo sancisce il rilancio del Tenente Onorato. A siglarlo il Comando militare dell’Esercito in Sicilia ed il Cus Palermo che hanno così sancito ufficialmente l’inizio del co-uso del centro sportivo di Boccadifalco.

L'intesa è frutto del dialogo degli ultimi mesi tra i vertici del Cus, con il presidente Giovanni Randisi direttamente coinvolto, e il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, per avviare una nuova fase per la struttura di via Giuseppe Di Marco. Si comincerà con il campus estivo e con appuntamenti di atletica leggera.

L’Esercito ha mostrato subito la disponibilità a consentire che Palermo riavesse un impianto d’eccellenza e fosse utilizzato per la promozione delle attività sportive. “Dopo due anni di preparativi, con la sottoscrizione dell’accordo con il Cus Palermo, nasce finalmente Città Esercito - commenta il generale Scardino -. Abbiamo attuato il primo di una serie di progetti che consentiranno alla comunità palermitana di poter fruire appieno della struttura, anche grazie alla collaborazione con Fitarco e con alcune associazioni sportive affiliate al Comitato italiano paralimpico. Per l’Esercito questo è un importante punto di orgoglio”.

Giovanni Randisi, presidente del Cus Palermo, manifesta tutta la sua soddisfazione: “Il Cus Palermo, in concerto con l'Esercito, si occuperà della manutenzione quotidiana e delle attività. Le prime a partire saranno due. Il campus estivo, aperto a tutta la cittadinanza, insieme ai figli dei dipendenti dell'Esercito, Università di Palermo ed utenti Cus, rivolto a bambini e giovani sino ai 14 anni, con un programma pienamente inclusivo per i ragazzi diversamente abili. E l'attività delle eccellenze Fidal Cus Palermo con gli atleti di punta del Mezzofondo di atletica leggera che, guidati dal prof Gaspare Polizzi, si alleneranno qui a Boccadifalco. Lavoriamo per creare nuovi spazi che consentano a cittadini di tutte le età, giovani e studenti di praticare Sport in contesti di qualità“.

© Riproduzione riservata