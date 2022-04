Capaci, il Comune intitola una strada al pilota automobilistico Nino Vaccarella

Nasce a Capaci la strada intitolata a Nino Vaccarella. Un prestigioso riconoscimento legato al nome del grande campione e uomo di sport: il pilota siciliano, vincitore di ben tre edizioni della Targa Florio, ha legato il suo nome alla Ferrari. Nel suo palmares anche una 24 Ore di Le Mans e una 12 Ore di Sebring.

"Abbiamo deciso di onorare la memoria del pilota automobilistico Nino Vaccarella, 'il Preside volante' - scrive il sindaco di Capaci, Pietro Puccio - , intitolandogli un tratto stradale del paese, tra l’angolo di Via V. Florio e la via S. La Motta (a completamento di un ideale 'trittico di stelle'), la cui cerimonia di intitolazione si svolgerà sabato prossimo, 9 aprile, alle ore 10. Ricorderemo con l’occasione il leggendario 'Ninni' Vaccarella che, con le sue imprese motoristiche ha infiammato i cuori dei tifosi, costituendo un motivo di orgoglio per tutti i siciliani".

"Siamo in assoluto il primo Comune che gli dedica una strada - sottolinea il primo cittadino del Comune del Palemitano - , avendo ottenuto il relativo decreto prefettizio, 'per il lustro dato alla Nazione con una carriera ricca di riconoscimenti e per il lungo elenco di competizioni sportive internazionali alle quali ha preso parte'. Il 'Preside volante' esordì al volante proprio dalle nostre parti, nella cronoscalata Passo di Rigano-Bellolampo, mentre l’anno successivo si cimentò nella corsa Trapani-Monte Erice. Partecipò a diversi Gran Premi di Formula 1 ed in 18 anni di attività agonistica e 120 gare disputate, ricordiamo la vittoria nella 1000 Km di Nurbungring, nella 24 ore di Le Mans (entrambe alla guida di una Ferrari) ed in 3 Edizioni della leggendaria Targa Florio (in altre due arrivò terzo). E’ stato anche nominato Cavaliere all'Ordine e al Merito della Repubblica italiana per meriti sportivi".

"Sabato prossimo, alla cerimonia interverrà anche il figlio Giovanni, assieme a tanti ospiti e campioni del mondo automobilistico - spiega Puccio - , ad Associazioni sportive ed appassionati vari, cui faranno da cornice numerose autovetture della Ferrari e prestigiosi veicoli d’epoca. Per chi è 'in età', l’avvenimento costituirà un’opportunità per rinvigorire la passione sportiva e tuffarsi in nostalgici ricordi, mentre per i più giovani costituirà un’opportunità per conoscere una figura leggendaria di campione e riviverne le eroiche imprese sportive".

