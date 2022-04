Giro di Sicilia: il 12 aprile le scuole rimarranno chiuse a Bagheria

Scuole chiuse a Bagheria il prossimo 12 aprile per la prima tappa del Giro di Sicilia di ciclismo, la più lunga (199 chilometri), quella che da Milazzo raggiunge Bagheria.

Per garantire lo svolgimento della gara in sicurezza e per poter vivere la giornata di festa sportiva senza grandi disagi per il traffico l'amministrazione comunale ha messo in atto un piano d'organizzazione. La tappa prenderà il via da Milazzo per raggiungere Bagheria. E così, il sindaco Filippo Maria Tripoli, con l'ordinanza n. 9 del 04 aprile 2022, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Lo stop delle lezioni servirà anche ad agevolare gli studenti che volessero assistere alla manifestazione. Con la stessa ordinanza è stato istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 7 alle 21 e comunque fino alla fine della manifestazione in:

via Alcide de Gasperi, tratto compreso fra la via Roccaforte e via Diego D’Amico;

via Roccaforte (tratto compreso tra la via Roma e la piazza Garibaldi);

via Roma (tratto compreso tra la via Diego D’Amico e la via Roccaforte);

via Ruggero Settimo;

piazza Don Sturzo e Posteggio davanti Villa Valguarnera;

via Sant’Ignazio di Loyola dalla SS 113 alla via Consolare;

via Papa Giovanni XXIII dalla via Consolare fino alla via Diego D’Amico;

via Diego D’Amico;

piazza Garibaldi.

È stato inoltre istituito il divieto di transito dalle ore 11 e fino alla fine della manifestazione nelle seguenti vie:

via Sant’Ignazio di Loyola dalla SS 113 alla via Consolare;

via Papa Giovanni XXIII dalla via Consolare fino alla via Diego D’Amico;

via Diego D’Amico;

piazza Garibaldi.

