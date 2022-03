Final Eight di Coppa Italia, il Telimar Palermo debutta contro Quinto

Debutta domani (11 marzo) alle 21,15 alle Piscine di Albaro, nel Genovese, il Telimar Palermo nelle Final eight di Coppa Italia di pallanuoto. I palermitani affronteranno ai quarti di finale i padroni di casa dello Sporting Quinto. Nelle altre partite andranno a caccia delle semifinali, alle 15,15, Pro Recco contro Pallanuoto Trieste; alle 17,15 Savona contro Anzio Waterpolis e alle 19,15 Brescia contro Ortigia. Sabato si disputeranno le semifinali con la vincente della sfida che vedrà impegnato il Telimar che affronterà alle 19 la vincente di Brescia-Ortigia.

Il programma prevede poi domenica alle 14 la disputa della finale per il terzo posto e alle 16,15 la finalissima per l’assegnazione della Coppa Italia. “La partita col Quinto è molto importante per la nostra stagione - dice l’allenatore Gu Baldineti - Affrontiamo una squadra che sta dominando il girone salvezza, ma potrebbe stare benissimo anche in quello per lo scudetto. I biancorossi vengono da quattro vittorie e un pareggio ottenuti nelle ultime cinque partite giocate e li troviamo in un ottimo stato di forma. Sarà una sfida impegnativa, ma se giochiamo come abbiamo fatto nell’ultimo periodo, possiamo portare a casa il risultato».

