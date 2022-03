Calcio e innovazione: seminario di Gilardino all'università  con l’élite dell’industria sportiva

Una giornata intera all’insegna dello sport e dell’innovazione, quella che svolgerà il prossimo 23 marzo nell’aula magna del Dipartimento SEAS dell’Università di Palermo. Un evento particolare, dal titolo “Calcio e innovazione: l’evoluzione dell’industria sportiva”, con la presenza di grandi ospiti di eccezione del calcio che analizzeranno, metteranno a confronto e discuteranno del modo in cui il calcio è cambiato nel corso degli ultimi anni, sia dal punto di vista squisitamente tattico ma anche e soprattutto economico-finanziario. Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri e del direttore del dipartimento SEAS, Angelo Mineo, "ad aprire le danze - nel corso della mattinata - sarà l’esperto giornalista di Sky Sport, Gianluca di Marzio, che presenterà il suo nuovo libro ‘Almanacco 2021-2022 del Grand hotel calciomercato’ L’incontro - in ricordo di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente rosanero - conclude la seconda edizione del Master breve in “New media, finanza e innovazione nel mondo dello sport”, percorso di formazione, promosso da Palermo Innovation Lab con il patrocinio del Palermo FC, e coordinato e ideato da Francesco Stassi, docente di diritto dell’informatica e da Emanuela Perinetti, in collaborazione con il DSEAS. Un appuntamento che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti - tra cui - il presidente rosanero Dario Mirri, il dirigente sportivo Giorgio Perinetti, i tecnici Davide Ballardini, Alberto Gilardino (campione del mondo nel 2006) e Salvatore Aronica, gli agenti sportivi Andrea D’Amico e Tullio Tinti, oltre l’ex responsabile del settore giovanile del Palermo, Rosario Argento. L’evento è stato realizzato grazie al contributo di Nissan Comer Sud e Automania, società leader nel settore vendita e noleggio automobili che esporranno le loro vetture all’interno dell’ateneo, Fondazione Sicilia e Falcolio.

