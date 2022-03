La palermitana Verdiana Mineo si conferma campionessa italiana ai senior di powerlifting

Verdiana Mineo vince per il secondo anno consecutivo il titolo ai Campionati italiani senior femminili di Powerlifting.

L’atleta della Palestra Popolare Palermo, che si è presentata alla manifestazione organizzata al Palazzetto dello sport della federazione Italiana powerlifting a San Zenone al Lambro (nel Milanese) da campionessa in carica, ha sollevato complessivamente 502,5 kg sulle tre alzate: al peso corporeo di 74,8 kg ha sollevato 195 kg nello squat e nello stacco, consolidando i carichi dello scorso mondiale Ipf, e 112,5 kg nella panca piana incrementando il precedente record italiano che già le apparteneva.

«Sono molto contenta di avere messo a segno questo nuovo traguardo nel mio percorso sportivo - dice Verdiana Mineo - e di portare un’altra medaglia d’oro nella mia Palermo. Questo risultato è frutto di tanto impegno e sacrifici. Dopo il mondiale dello scorso ottobre in Svezia ho continuato ad allenarmi duramente per tutto l’inverno alla Palestra Popolare Palermo per superare i miei risultati precedenti e senza il sostegno della mia squadra non ci sarei mai riuscita».

