Il Green Palermo non stecca, contro il Cus Catania è l'ottava vittoria consecutiva

Il Green Basket Palermo centra l’ottava vittoria consecutiva, battendo al PalaMangano il Cus Catania 77-53 e chiudendo la Prima Fase della sua stagione in C Gold al primo posto del Girone Azzurro, con undici successi su dodici partite. Gara non indimenticabile quella contro i cussini, giocata dalle due squadre in linea con il ‘peso specifico’ del match, che non metteva in palio nulla dal punto di vista della classifica, con i biancoverdi già certi del primato e gli etnei relegati al penultimo posto. Una vittoria che, ad ogni modo, permette ai palermitani di coach Verderosa di presentarsi alla Fase a Orologio, pronta a partire la prossima settimana, con il ranking più importante dell’intero campionato, considerando anche l’altro girone.

Orfani di capitan Lombardo, ancora ai box per i postumi di una botta subita nel match di Milazzo, i padroni di casa partono subito forte con le triple di Moltrasio ed Elia, e con i 15 punti nel primo tempo di Vucenovic. Il Cus Catania di coach Paolo Marletta, senza l’infortunato Lo Faro e proprio con l’ex Ruggero Elia nella metà campo opposta, può fare affidamento soltanto sui 10.6 punti di media di Alescio e sulla tripla di Arkar che, però, non impediscono agli ospiti di ritrovarsi sotto all’intervallo per 49-23. Il match, apparentemente indirizzato, vede il vertiginoso calo di concentrazione dei palermitani che concedono un parziale di 18-8 nel terzo periodo agli avversari, restando di fatto negli ‘spogliatoi’. Nel finale, è Ronconi a mettere definitivamente la parola fine alla contesa, con il punteggio soltanto rifinito dalla tripla sulla sirena di Bruno. Al Green non resta che attendere la composizione finale dell’altro girone, per scoprire il proprio calendario della Seconda Fase che sarà giocata con sola gara d’andata contro tutte le squadre del Girone Bianco, andando a comporre un Girone Unico di C Gold Sicilia-Calabria nella quale si porteranno in dote i punti della Prima Fase.

GREEN BASKET PALERMO - CUS CATANIA 77-53

Parziali: 26-13, 49-23, 57-41, 77-53

Green: Bruno 12, Maisano, Genuardi, Moltrasio 7, Dimarco 2, Buterlevicius 8, Lombardo ne, Elia 7, Audino 2, Ronconi 11, Caronna 9, Vucenovic 19. All. Verderosa, Ass. Avellone

Cus Catania: Arcidiacono, Vasta 11, Cuccia 11, Giuffrida, Alescio 17, Sidibe ne, Arkar 10, Santacroce 2, Raciti 2, Balbo. All. Marletta

